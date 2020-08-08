РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 авг. Праздник спорта для всей семьи пройдет в Балашихе в субботу ко Дню физкультурника, начало мероприятия в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В программе гостей ждут: мастер-классы от ведущих спортсменов и тренеров России, ГТО, прием нормативов (наклон, сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжок, гиря 16 килограммов) показательные выступления, семинары, музыка, призы. Вход свободный!» - говорится в сообщении.

Начало праздника в 10:00. Он пройдет за Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина (восточная трибуна) в парке «Пехорка».