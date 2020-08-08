РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. Турнир по футболу «Летний мяч – 2020» пройдет в субботу в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В субботу, 8 августа, в городском округе Люберцы состоится турнир по футболу «Летний мяч – 2020». Игры пройдут на стадионе «Искра». В 10:00 встретятся команды 2013 года рождения: «Звезда» (Люберцы), «Специфик» (Москва), «Восток-1» (Электросталь), «Восток-2» (Электросталь), «Росич-1» (Московский), «Росич-2» (Московский)», - говорится в сообщении.

Стадион «Искра» находится по адресу: улица 8 Марта, дом №6Б.