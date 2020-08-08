РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 авг. Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут на трех площадках в Подольске в субботу и воскресенье, сообщается на сайте администрации округа.

В рамках Всероссийского дня физкультурника для жителей Подольска во всех учреждениях физической культуры и спорта будут организованы праздничные мероприятия. В спортивном празднике смогут принять участие любители спорта самых разных возрастов. Основными местами празднования станут три площадки.

«Так, 8 августа на увлекательные соревнования приглашают две площадки в микрорайоне Климовск. В 11:00 праздник начнется на территории гимназии имени Подольских курсантов (проспект 50 лет Октября, 18). В программе: турнир по мини-футболу, показательные выступления и многое другое. В это же время пройдет праздник на территории ФСК «Заречье» (Спортивный проезд, 4). В программе: соревнования по волейболу, легкой атлетике, силовому экстриму, открытая тренировка по йоге и скандинавской ходьбе, показательные выступления, футбольные эстафеты», – говорится в сообщении.

9 августа спортивный фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина по адресу: улица Рабочая, 5Б. Фестиваль начнется в 11:00. В программе: спортивные состязания и мастер-классы, сдача норм ГТО, культурно-развлекательная программа, волейбол на траве, турнир по гиревому спорту, катание на лошадях и многое другое.