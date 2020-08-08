РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу проведут в субботу в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«8 августа 2020 года на арене имени Владимира Петрова в Красногорске пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир пройдет в трех возрастных категориях», - говорится в сообщении.

Принять участие и побороться за победу смогут все желающие. Участники будут поделены на следующие группы: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины 19 лет и старше. Они сойдутся в командном противостоянии три на три.

Соревнования традиционно будут приурочены к празднованию Дня физкультурника.