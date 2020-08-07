РИАМО - 7 авг. За первые пять месяцев 2020 года объем экспорта мороженого из столицы увеличился более чем на 35% и составил 12,76 миллиона долларов США, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тысячи тонн мороженого, это на 26,7% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ключевыми потребителями мороженого от столичных компаний стали Казахстан, США и Китай. С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта — Грузия, Монголия, Израиль и Латвия», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Весь российский экспорт мороженого за первые пять месяцев текущего года составил 23,94 миллиона долларов США, что выше аналогичного показателя за прошлый год на 11%.

«В общем российском экспорте мороженого за пять месяцев 2020 года доля Москвы составила 53,3%, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что зарубежные потребители предпочитают продукцию с высоким процентом жирности – более 7%, на такие продукты в январе-мае текущего года приходилось более половины всего экспорта московского мороженого.