РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Лучшие стритболисты региона встретятся на Кубке Давида Берлина в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«8 августа 2020 года в рамках празднования Дня физкультурника в Красногорске на базе арены имени Владимира Петрова состоятся соревнования по стритболу на Кубок Давида Берлина. На нем традиционно соберутся лучшие игроки Московской области», - говорится в сообщении.

Турнир в этом году пройдет в шести различных возрастных категориях среди мужчин и женщин. Кроме того, отдельной зачетной группой станет категория семейных команд без ограничения по возрасту.

По окончании соревнований победители и призеры будут награждены медалями и кубками министерства физической культуры и спорта Московской области и спортивными подарками. Абсолютно все участники Кубка Берлина получат сувенирную продукцию.