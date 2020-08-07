РИАМО - 7 авг. Певица Анна Нетребко выложила на своей странице в соцсети Instagram новые фото и видео, сделанные во время спортивной тренировки, и поразила фанатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

На них 48-летняя артистка выполняла упражнения в топе и коротких шортах. Вместе со звездой занимался ее муж Юсиф Эйвазов.

«Нетребко показала на видео одно из упражнений. В прыжке она хваталась за перекладину и пыталась сделать шпагат в воздухе», – уточняется в сообщении.

Фанаты певицы были поражены забавностью фотографий и отличной спортивной формой звезды. Некоторые поклонники отметили, что Анна довольно полезно проводит свое свободное время.