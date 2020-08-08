РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 авг. Региональный этап соревнований по дворовому футболу состоится в Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Восьмого августа в Красногорске состоится празднование Дня физкультурника. В рамках мероприятия на стадионе «Зоркий» пройдет региональный этап традиционных соревнований по дворовому футболу 6 на 6. В нем принимают участие команды, прошедшие отбор в своих муниципальных образованиях», – говорится в сообщении.

За выход в региональный этап боролись 239 команд из 28 городских округов. Победители будут представлять Московскую область на всероссийском финале фестиваля детского дворового футбола в Москве.

Участники Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6 – непрофессиональные команды. Обязательное условие – футболисты не должны быть членами футбольных клубов и иметь соответствующую квалификацию.

Инициатором соревнований выступает партия «Единая Россия». Мероприятие проводится в рамках проекта «Детский спорт».