РИАМО – 7 авг. Россельхознадзор упразднил карантинную фитосанитарную зону по сосновому усачу на территории 15,49 гектара в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

На данной территории в 2009 году была установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму – черному сосновому усачу.

«В рамках мониторинга 2020 года управлением Россельхознадзора проведен визуальный осмотр деревьев хвойных пород, отобраны образцы фрагментов коры и побегов, спилов хвойных деревьев. Также проведено обследование на выявление карантинных вредителей леса с помощью феромонных ловушек. Согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной подведомственным Россельхознадзору ФБГУ «Всероссийский центр карантина растений», карантинные вредители леса не выявлены», – говорится в сообщении.

Принимая во внимание отсутствие факта обнаружения черного соснового усача – карантин снят.

Черный сосновый усач – жук, который относится к отряду жесткокрылых. Встретить этого представителя усачей можно практически повсеместно: в Европе и Африке, в Сибири и на Кавказе. Это один из наиболее опасных вредителей сосны. В редких случаях этот черный жук повреждает пихту, ель и даже лиственницу.