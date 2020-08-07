РИАМО - 7 авг. В Московской области на второй квартал 2020 года проведено 812 онлайн-собраний собственников в многоквартирных домах, за полгода было проведено на 15% больше собраний собственников в электронной форме, чем за весь 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На август текущего года на электронный формат голосования перешли уже 4 727 многоквартирных домов – это более чем в два раза превышает показатели за весь прошлый год. В 2019 году количество домов, выбравших современный метод проведения общих собраний собственников, составило 2 039», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители отмечают, что данный формат удобен, а онлайн можно проводить голосования и исключить возможность манипуляций, искажения и подтасовки результатов. Планируется перевести собрания в дистанционный формат со всеми собственниками многоквартирных домов в регионе.

Организовать собрание можно за короткое время, а формирование протоколов собраний происходит автоматически в течение часа после голосования. На указанную в личном кабинете электронную почту будут приходить уведомления о начале и результате голосований.

Чтобы поучаствовать в онлайн-собрании, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг, после этого - зарегистрироваться в личном кабинете ЕИАС ЖКХ Московской области. Там в разделе «Голосования»/«Опросы»/«Общие собрания» можно проголосовать.