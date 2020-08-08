РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. На стадионе «Торпедо» подмосковных Люберец в субботу пройдет День физкультурника, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 8 августа, на стадионе «Торпедо» в Люберцах состоится спортивный праздник «День физкультурника». В 11:15 состоится сеанс одновременной игры в шахматы на 108 досках», - говорится в сообщении.

В 11:30 запланирована силовая эстафета: бег - кантование покрышки - бег по покрышкам - фермерская прогулка - напрыгивание на тумбу - перебрасывание метбола - барьерный бег - надувная полоса препятствий.

В 18:00 состоится первый тур чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. На поле встретятся ФК «Люберцы» и ФК «Звягино» из Пушкина.