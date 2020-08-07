РИАМО - 7 авг. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которую обвиняют в даче взятки государственному инспектору отдела ветеринарного надзора, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что с июля 2018 года по январь 2020 года сожительница инспектора ветиринарного надзора получила от взяткодателей и передала ему более 190 тысяч рублей за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на животных без проведения их ветеринарного осмотра.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.