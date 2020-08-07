РИАМО - 7 авг. В населенном пункте Селятино на территории Наро-Фоминского городского округа начала работу ярмарка «Ценопад», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ярмарка работает на площади перед «ДК Мечта» на улице Клубной. На ней организовали 40 торговых мест.

«На ярмарке представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, сельскохозяйственной и продовольственной продукции от производителей Московской области и соседних регионов по ценам на 15-20% ниже, чем в розничных магазинах», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

К категории «ценопадный продукт» отнесены товары, скидка на которые может достигать 70%. К таким товарам относятся абрикосы, слива, вишня, арбузы, грецкие орехи, помидоры, картофель, домашний творог, сыр камамбер, масло сливочное, некоторые мясные, рыбные и кондитерские изделия.