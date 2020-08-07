РИАМО - 7 авг. До конца текущего года в столице планируется сдать в эксплуатацию еще 43 километра дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Он подчеркнул, что до конца года движение откроют по новой вылетной магистрали – проспекту Генерала Дорохова (участок от улицы Минской до Третьего транспортного кольца), дороге от Марьина до Саларьева, транспортной развязке на участке от МКАД до поселка Коммунарка и трассе от Минского до Боровского шоссе.
К концу года планируется закончить реконструкцию Ткацкой улицы и строительство дорожной сети на территории Административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка.
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