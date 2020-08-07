РИАМО - 7 авг. До конца текущего года в столице планируется сдать в эксплуатацию еще 43 километра дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В 2020 году уже введено в эксплуатацию 48 километров дорог, 17 тоннелей, мостов и эстакад, а также 12 пешеходных переходов. Однако в этом году нам еще предстоит достроить и открыть не менее важные и масштабные сооружения. Еще до конца года планируется завершить строительство 43 километров дорог, 4 транспортных сооружений и 8 пешеходных переходов», – сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что до конца года движение откроют по новой вылетной магистрали – проспекту Генерала Дорохова (участок от улицы Минской до Третьего транспортного кольца), дороге от Марьина до Саларьева, транспортной развязке на участке от МКАД до поселка Коммунарка и трассе от Минского до Боровского шоссе.

К концу года планируется закончить реконструкцию Ткацкой улицы и строительство дорожной сети на территории Административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка.