РИАМО - 7 авг. В Москве резко поднялись цены на арбузы и дыни, в среднем цена повысилась почти на треть, сообщает Газета.ru.

В отчете платформы «Агро24» говорится, что в конце июля арбузы в популярных сетевых магазинах продавались по 20-25 рублей за килограмм. Минимальная цена дыни равнялась 55 рублям.

«Газета.Ru» ознакомилась с данными на начало сезона в прошлом году и выяснила, что стоимость бахчевых повысилась на 10-28%», – говорится всообщении.

С 3 августа в Москве заработали около 240 бахчевых развалов. Один килограмм арбуза стоит 25-40 рублей за килограмм, дыня «Торпеда» – 80-100 рублей, дыня «Колхозница» – 60-70 рублей за килограмм.