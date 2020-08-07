РИАМО - 7 авг. Горячее водоснабжение восстановят после отключения котельных в Орехово-Зуевском округе за долги предприятий за газ перед поставщиками «Газпром межрегионгаз Москва» и «Мособлгаз», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Пломбы с газопроводов, снабжающих котельные, должны снять до конца дня пятницы. Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин посетил Орехово-Зуевский округ с проверкой по подготовке к отопительному сезону.

«На совещание в администрацию муниципалитета пригласили всех руководителей теплоснабжающих и других заинтересованных организаций. Главными темами стали подготовка к ОЗП 2020-2021 и соблюдение платежной дисциплины. Общая готовность к отопительному сезону - 60 %», - говорится в сообщении.

Основной проблемой в этой сфере в округе является отключение пяти котельных за долги поставщикам газа: две опломбированы в городе Куровское, две - в городе Ликино-Дулево, одна - в деревне Кабаново. Из-за этого в зоне отключения оказались 43 дома, 5 031 человек, семь объектов соцсферы.

В Минэнерго Подмосковья приняли меры по налаживанию платежной дисциплины, графики по закрытию задолженностей составлены в муниципалитетах. Работа подмосковных котельных, отключенных за долги поставщику ресурсов, будет восстановлена.

«До начала отопительного сезона остается совсем немного времени. Несмотря на это, мы сможем качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Орехово-Зуевском округе в соответствии с утвержденным плановым графиком отключения ГВС на территории округа по состоянию на пятницу отключено семь котельных.