РИАМО - 7 авг. Мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над женщинами в Чоботовском лесу в Москве, заключен под стражу, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – сказала Иванова.

Утром 5 августа текущего года мужчина напал на девушку на территории Чоботовского леса в Москве и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Через некоторое время он совершил аналогичное преступление в отношении другой женщины в этом же лесу.

Насильнику предъявили обвинение. Его причастность к нападениям на женщин подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами потерпевших, проведенными опознаниями нападавшего и очными ставками. В итоге суд избрал мужчине меру пресечения, заключив его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.