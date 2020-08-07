РИАМО - 7 авг. В Лосино-Петровском отремонтировали мост через реку Клязьму в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Заменили гидроизоляцию, устроили новое асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов установили барьерное и перильное ограждения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также на мосту отремонтировали пролетное строение, опоры и сходы, деформационные швы.



Мост помогает проехать к Монинскому и Щелковскому шоссе. Его общая протяженность, включая съезды, составляет порядка 60 метров.

Ежедневно по нему проезжает свыше 7,7 тысячи автомобилей.