РИАМО - 7 авг. Жителям Подмосковья напоминают о стабилизации дорожного трафика – ежедневно по областным дорогам проезжает порядка 2,5 миллионов автомобилей, в выходные дни число автомобилей увеличивается за счет дачников, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основная причина возникновения ДТП – превышение скоростного режима. Ведомство призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, быть внимательными в черте города, снижать скорость перед пешеходными переходами. Даже при наезде на скорости 20 километров в час пешеход может получить смертельную травму.

«Для контроля скоростного режима на дорогах региона работают более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации», - говорится в сообщении.

Водителям мотоциклов и велосипедов необходимо соблюдать особую осторожность на дорогах при езде в населенных пунктах и обязательно использовать экипировку.

Пешеходам следует быть внимательнее и переходить дорогу строго по пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, не забывать надевать световозвращатели в темное время суток.