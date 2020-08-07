РИАМО - 7 авг. Часть Малого Трехсвятительского переулка, который находится в центре столицы, перекроют для проведения съемок, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Перекрытие на дубли до пяти минут», - говорится в сообщении.

Первый участок, где нельзя будет проехать, проходит от Покровского Бульвара до Хитровского переулка.

Второй – от Подкопаевского переулка до дома 2/1, строение 5, до Большого Трехсвятительского переулка.

Дорогу будут перекрывать 8 августа с 15 до 19 часов.