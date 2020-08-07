РИАМО - 7 авг. В Москве завершается процесс установки памятников трем дивизиям ополченцев первой волны формирования: 21-й дивизии Киевского района, 18-й дивизии Ленинградского района и 6-й дивизии Дзержинского района, сообщается на сайте Московской городской думы.

«Как и планировалось, в год 75-летия Великой Победы на местах закладных камней будут возведены памятники дивизиям Московского народного ополчения первой волны формирования: 21-й дивизии Киевского района по адресу: Кутузовский проспект, 39; 18-й дивизии Ленинградского района на Ленинградском проспекте, 27; 6-й дивизии Дзержинского района в Екатерининском парке», – сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Он пояснил, что установка памятников ведется в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения», которая реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы.

«В Москве будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения, которые не были увековечены ранее. Ценой своей жизни ополченцы спасли наш город в самые тяжелые и кровопролитные дни войны. Наш долг – сохранить для потомков память о тех, кто встал на защиту Москвы, кто стоял насмерть и отстоял нашу Родину и ее независимость», – отметил Шапошников.