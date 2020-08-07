РИАМО - 7 авг. Министерство строительного комплекса Московской области, областная организация профсоюза строителей и представители работодателей подписали трехстороннее соглашение об образовании областной отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Подписание соглашения состоялось в рамках мероприятий, посвященных всероссийскому Дню строителя. От Минстроя региона соглашение подписал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Сегодня мы с вами подписываем важное соглашение на ближайшие три года. И это не просто традиция, а факт эффективного взаимодействия органов государственной исполнительной власти и профессионального сообщества. Для нас важно следование принципам социального партнерства, позволяющим эффективно решать проблемы в сфере социально-трудовых отношений, сохранения социальной стабильности в трудовых коллективах строительных организаций области», - сказал Локтев.

От лица областной организации профсоюзов строителей России соглашение подписал председатель организации Игорь Матвейко, а от представителей работодателей - президент союза «СРО «Инженерно-строительные предприятия Московской области» Адиль Касумов, президент ассоциации СРО «Стройкорпорация» Игорь Лукин, исполнительный директор ассоциации делового сотрудничества «Стройиндустрия» Алексей Колтунов, директор ассоциации «СРО «Объединение строителей Подмосковья» Евгений Подольский и исполнительный директор союза СРО «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова.

Как отметил Касумов, каждый человек должен чувствовать себя защищенным и с точки зрения социальных гарантий, и с точки зрения безопасности и охраны труда. При этом работа должна достойно и справедливо оплачиваться.

«Рассчитываю, что новое соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами – и работодателями, и профсоюзами, и Минстроем – покажет пример надежного социального партнерства», - добавил Касумов.

Московская областная организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации активно взаимодействует с региональным Минстроем по вопросам разработки проектов нормативных правовых актов, мониторингу экономической ситуации на предприятиях области.