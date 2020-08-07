РИАМО - 7 авг. Министерство строительного комплекса Московской области, областная организация профсоюза строителей и представители работодателей подписали трехстороннее соглашение об образовании областной отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Подписание соглашения состоялось в рамках мероприятий, посвященных всероссийскому Дню строителя. От Минстроя региона соглашение подписал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
От лица областной организации профсоюзов строителей России соглашение подписал председатель организации Игорь Матвейко, а от представителей работодателей - президент союза «СРО «Инженерно-строительные предприятия Московской области» Адиль Касумов, президент ассоциации СРО «Стройкорпорация» Игорь Лукин, исполнительный директор ассоциации делового сотрудничества «Стройиндустрия» Алексей Колтунов, директор ассоциации «СРО «Объединение строителей Подмосковья» Евгений Подольский и исполнительный директор союза СРО «Гильдия проектировщиков» Наталья Маслова.
Как отметил Касумов, каждый человек должен чувствовать себя защищенным и с точки зрения социальных гарантий, и с точки зрения безопасности и охраны труда. При этом работа должна достойно и справедливо оплачиваться.
«Рассчитываю, что новое соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами – и работодателями, и профсоюзами, и Минстроем – покажет пример надежного социального партнерства», - добавил Касумов.
Московская областная организация профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации активно взаимодействует с региональным Минстроем по вопросам разработки проектов нормативных правовых актов, мониторингу экономической ситуации на предприятиях области.
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