РИАМО – 7 авг. Воспитатель детского сада №3 из подмосковного Реутова Марина Шлык получила свидетельство на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Андрей Воробьев вручил воспитателям детских садов Подмосковья свидетельства на приобретение жилья по региональной программе «Социальная ипотека». В рамках церемонии сертификаты получили воспитатели из 15 городских округов региона, в том числе реутовчанка Марина Шлык – воспитатель детского сада комбинированного вида №3 «Ромашка», – отмечается в сообщении.

Шлык переехала в Реутов 17 лет назад, 14 из них она посвятила работе в коррекционной группе для детей с нарушениями зрения. Она планирует приобрести жилье в Реутове, чтобы ей было удобно добираться до любимой работы.

«Благодаря национальным проектам нашего президента в Московской области построено рекордное количество детских садов. Но какие бы сады красивые не были, какими бы уютными мы их не старались строить, все равно самое главное – это атмосфера, которую создают воспитатели. Вы знаете, что у нас уже долгое время работает программа социальной ипотеки. Смысл ее заключается в том, чтобы каждый человек, кто добросовестно работает, мог позволить себе планировать свое будущее», – сказал Воробьев.

По условиям программы «Социальная ипотека», регион оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает только проценты по кредиту.

Глава Реутова Станислав Каторов поздравил Шлык и пожелал ей скорейшего новоселья, а также сообщил о том, что в ближайшее время свидетельства на покупку квартиры при поддержке региона получат еще три воспитателя из Реутова.