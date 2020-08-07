РИАМО - 7 авг. В столице закрыли 10 объектов общественного питания из-за нарушений мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, более чем тысячу предприятий привлекли к административной ответственности, сообщает ТАСС.

«Основными нарушениями в ресторанах и кафе являются необеспечение социального дистанцирования, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты на предприятии общепита, моющих и дезинфицирующих средств», — отмечается в материале.

В некоторых кафе не было ультрафиолетовых облучателей закрытого типа для дезинфекции воздуха. Кроме того, в общепитах не организовывали очистку дезинфекции системы вентиляции.

80% штрафов было оформлено за отсутствие у сотрудников маски или перчаток на рабочем месте или за отсутствие необходимого количества средств индивидуальной защиты в ресторане. 14% административных протоколов составлено из-за несоблюдения социальной дистанции.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Москве за несоблюдение мер по борьбе с Covid‑19 закрыли десять ресторанов. Более тысячи предприятий привлекли к административной ответственности.

- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.