РИАМО - 7 авг. Правоохранители при осмотре ряда объектов торговли в Московском регионе не обнаружили взрывоопасных предметов, ранее поступившие сообщения о минировании не подтвердились, сообщает ТАСС.

Ранее оперативные службы после сообщений приступили к проверке всех магазинов «Ашан» в Москве и Московской области.

«В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной», - говорится в сообщении.

Также поступали сообщения об угрозе взрыва столичных больниц и пяти столичных торговых центров. Они были ложными.