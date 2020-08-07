РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. За минувшие сутки в Люберцах выявили пять новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 162 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 158 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки пять новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 162 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в округе 350 пациентов с Covid-19. В Дзержинском за сутки - два новых случая, количество заболевших достигло 589.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 48 005 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.