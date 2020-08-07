РИАМО - 7 авг. Уже четыре выпускника в Подмосковье набрали 300 баллов на едином государственном экзамене по трем предметам, в регионе учителя, подготовившие стобалльников, а также ребята-мультистобалльники получают 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ. Из них 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четыре – набрали 100 баллов сразу по трем предметам»,– сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она поздравила ребят и их учителей с такими блестящими результатами.

«Своим примером вы доказываете, что заработать высший балл на экзамене реально при должном уровне подготовки. Желаю дальнейших успехов и покорения новых вершин»,– подчеркнула министр.

Трехсотбалльниками в регионе стали: Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.