РИАМО - 7 авг. Уже четыре выпускника в Подмосковье набрали 300 баллов на едином государственном экзамене по трем предметам, в регионе учителя, подготовившие стобалльников, а также ребята-мультистобалльники получают 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Московской области уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ. Из них 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четыре – набрали 100 баллов сразу по трем предметам»,– сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она поздравила ребят и их учителей с такими блестящими результатами.
«Своим примером вы доказываете, что заработать высший балл на экзамене реально при должном уровне подготовки. Желаю дальнейших успехов и покорения новых вершин»,– подчеркнула министр.
Трехсотбалльниками в регионе стали: Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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