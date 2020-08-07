РИАМО - 7 авг. Концерт фестиваля «Русская опера у стен монастыря» будет проходить 28 августа в подмосковном Клину, на концерте выступят солисты театра «Геликон-опера», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«В этом году в связи с пандемией только две точки на карте Подмосковья станут местами притяжения любителей высокого искусства. Это Можайск 7 августа и Клин 28 августа», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на Советской площади у стен Троицкого собора в поддержку восстановления собора в историческом центре Клина.
В настоящий момент уточняется, какой музыкальный спектакль будет показан гостям мероприятия. На концерте выступят солисты театра «Геликон-опера».
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль
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4. Этот гигантский абзетцер словно сбежал из немецкого музея Феррополис, где его собратья доживают свой век, радуя поклонников дизельпанка. В каком городском округе Московской области находится экскаватор высотой с пятиэтажный дом?
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8. В Новой Зеландии есть деревня Хоббитон, построенная специально для съемок фильма «Властелин колец». Домики хоббитов можно найти и в Подмосковье. Причем здесь получится не только посмотреть на причудливые строения, но и пожить в них. Вам только нужно угадать направление от Москвы, в котором расположен экоотель.
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9. Новоиерусалимский монастырь по задумке основавшего его патриарха Никона должен был стать копией святых мест в Палестине. Протекавшую под его стенами реку даже переименовали в Иордан. Как она называется сейчас?
Похоже, вам больше знакомы пейзажи Италии и Франции, чем интересные места Московской области. Не отчаивайтесь – этим летом у вас есть все шансы освоить окрестности региона, ведь выбраться за границу пока довольно проблематично.
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