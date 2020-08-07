РИАМО - 7 авг. Концерт фестиваля «Русская опера у стен монастыря» будет проходить 28 августа в подмосковном Клину, на концерте выступят солисты театра «Геликон-опера», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году в связи с пандемией только две точки на карте Подмосковья станут местами притяжения любителей высокого искусства. Это Можайск 7 августа и Клин 28 августа», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на Советской площади у стен Троицкого собора в поддержку восстановления собора в историческом центре Клина.

В настоящий момент уточняется, какой музыкальный спектакль будет показан гостям мероприятия. На концерте выступят солисты театра «Геликон-опера».