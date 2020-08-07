РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. На Кореневском карьере в поселке Красково Люберец 15 и 16 августа пройдет чемпионат по пляжному волейболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«15 и 16 августа на песчаном берегу Кореневского карьера поселка Красково городского округа Люберцы состоится главное событие уходящего лета 2020 - чемпионат по пляжному волейболу. Комитет по физической культуре и спорту Люберец и Федерация волейбола городского округа приглашают всех желающих принять участие», - говорится в сообщении.

Категории турнира: мужская, женская и микс. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/K3NiyfFdGSYhGJCh7 с указанием названия команды и ФИО участников.

Победителей в каждой категории ждет призовой фонд. А те, кто играли, но не стали победителями, не останутся без внимания и подарков.

«Встречать всех участников и отдыхающих будет хорошая музыка, яркое летнее солнце, позитив и еще раз позитив. Начало регистрации - в 9:00, торжественное открытие - в 10:00», - заключается в материале.