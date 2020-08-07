РИАМО - 7 авг. На форум «Армия-2020», который пройдет в Подмосковье, пригласили разработчиков средств инженерного вооружения из десятков городов России, сообщается на сайте форума.

«Научная дискуссия, посвященная особенностям подконтрольной эксплуатации средств инженерного вооружения, включена в перечень мероприятий научно-деловой программы форума и объединит за круглым столом представителей организаций Минобороны России и предприятий промышленности, занимающихся разработкой широкой номенклатуры средств инженерного вооружения», - говорится в сообщении.

Участники дискуссии определят порядок организации подконтрольной эксплуатации средств инженерного вооружения в войсках, основываясь на опыте прошлых лет.

Также на форуме 2020 года усовершенствованы подходы к участию операторов научных рот в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Сущность изменений заключается в формировании единой экспозиции достижений молодых исследователей на площадке Военного инновационного технополиса ЭРА в павильоне D конгрессно-выставочного центра «Патриот».

На выставке будет представлено более 60 разработок, отобранных органами военного управления, в интересах которых функционируют научные роты.