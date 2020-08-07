РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Рабочие завершат комплексное благоустройство большой дворовой территории на улице Профсоюзной и проезде Авиаторов в Подольске к концу августа, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках федерального проекта «Городская среда» ВПП «Единая Россия» по поручению Максимовича его помощник Сергей Кулев с рабочим визитом проинспектировал комплексное благоустройство придомовой территории по адресу: проезд Авиаторов, дома №№2, 4, 5 и улица Профсоюзная, дома №№5, 7, 7А.

«Кулев совместно директором ООО УК «Капитал Инвест» Натальей Керсак и представителями дома, которые проживают по адресу: улица Профсоюзная, 7А, осмотрели ход работ по устройству детской (спортивной) площадки, которая будет установлена исходя из многочисленных обращений жителей у данных домов. В кратчайшие сроки будет установлен забор по периметру, заново проложены пешеходные дорожки», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, завершить данные работы по комплексному благоустройству придомовой территории планируется к концу августа текущего года.