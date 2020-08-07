РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. Радмира Галяутдинова из подмосковных Люберец стала лауреатом I степени Международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Галяутдинова учится в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы.

«Девочка выступала в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано». Поздравляем Радмиру и ее преподавателя Татьяну Федорову и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.