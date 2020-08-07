РИАМО - 7 авг. Самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Ставрополя в Москву, в пятницу вечером подал сигнал тревоги из-за неисправности системы кондиционирования, сообщила РИАМО пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

«Самолет рейсом из Ставрополя штатно совершил посадку в Шереметьеве в 16:52. Ранее борт сообщил о неисправности системы кондиционирования», - сказала Спивакова.

Когда самолет подал сигнал тревоги за полчаса до посадки, он снизился до высоты три тысячи метров.