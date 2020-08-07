РИАМО - 7 авг. С 2020 года электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов станет доступным всем жителям Московской области благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ, который на сегодня единственный в Подмосковье предоставляет новейшие электронные сервисы в сфере ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
Благодаря электронному формату можно проводить онлайн-голосования, организовывать общие собрания собственников помещений и опросов в электронном виде.
«Подмосковье – первый субъект в Российской Федерации, где региональные данные и функционал информационной системы ГИС ЖКХ были полностью приведены в соответствие с Жилищным кодексом РФ», - сказал Хромушин.
Он уточнил, что в регионе есть возможность перейти на электронный формат управления общим имуществом многоквартирных домов.
Теперь у собственника появился еще один важный цифровой инструмент – возможность провести собрание собственников онлайн, позволяющий, не выходя из дома, быстро принимать решения по самым актуальным вопросам управления своим общедомовым имуществом.
Собственники в Подмосковье стали принимать решения в электронной форме еще в прошлом году, пилотный проект был признан успешным всеми участниками процесса. Были подведены первые итоги и результаты нескольких сотен электронных голосований.
«Внедрение данной функции предоставляет возможность нашим жителям не посещать собрания лично по старинке, а голосовать и принимать активное участие в общедомовых делах и проблемах дистанционно, даже находясь далеко от дома. Я уверен, что такая технология повысит уровень вовлеченности даже самых занятых жителей в управление своим многоквартирным домом», - отметил Хромушин.
Прежде чем принять участие в собрании собственников в электронной форме, каждому в обязательном порядке необходимо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/ и затем авторизоваться на портале ЕИАС ЖКХ Московской области, выбрав функцию «Войти в систему, используя ЕСИА (госуслуги)».
В Подмосковье один из самых больших жилых фондов в России, который включает более 54 тысяч многоквартирных домов, более 3,3 миллиона лицевых счетов, жилым фондом Подмосковья управляет более 700 управляющих организаций.
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