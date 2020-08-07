РИАМО - 7 авг. С 2020 года электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов станет доступным всем жителям Московской области благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ, который на сегодня единственный в Подмосковье предоставляет новейшие электронные сервисы в сфере ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Благодаря электронному формату можно проводить онлайн-голосования, организовывать общие собрания собственников помещений и опросов в электронном виде.

«Подмосковье – первый субъект в Российской Федерации, где региональные данные и функционал информационной системы ГИС ЖКХ были полностью приведены в соответствие с Жилищным кодексом РФ», - сказал Хромушин.

Он уточнил, что в регионе есть возможность перейти на электронный формат управления общим имуществом многоквартирных домов.

«На первом этапе мы предоставили жителям возможность, что называется, «пассивного управления» общим имуществом своего дома через оценку услуг ЖКХ и управляющих компаний на портале тырешаешьжкх.рф, где уже более 50 тысяч пользователей проголосовали, эти данные учитываются при составлении рейтинга УК и тепловых карт деятельности муниципальных предприятий ЖКХ», - отметил зампредседателя правительства Подмосковья.

Теперь у собственника появился еще один важный цифровой инструмент – возможность провести собрание собственников онлайн, позволяющий, не выходя из дома, быстро принимать решения по самым актуальным вопросам управления своим общедомовым имуществом.

Собственники в Подмосковье стали принимать решения в электронной форме еще в прошлом году, пилотный проект был признан успешным всеми участниками процесса. Были подведены первые итоги и результаты нескольких сотен электронных голосований.

«Внедрение данной функции предоставляет возможность нашим жителям не посещать собрания лично по старинке, а голосовать и принимать активное участие в общедомовых делах и проблемах дистанционно, даже находясь далеко от дома. Я уверен, что такая технология повысит уровень вовлеченности даже самых занятых жителей в управление своим многоквартирным домом», - отметил Хромушин.

Прежде чем принять участие в собрании собственников в электронной форме, каждому в обязательном порядке необходимо будет зарегистрироваться на сайте госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/ и затем авторизоваться на портале ЕИАС ЖКХ Московской области, выбрав функцию «Войти в систему, используя ЕСИА (госуслуги)».

В Подмосковье один из самых больших жилых фондов в России, который включает более 54 тысяч многоквартирных домов, более 3,3 миллиона лицевых счетов, жилым фондом Подмосковья управляет более 700 управляющих организаций.