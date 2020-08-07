РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 883 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе за сутки выявили 158 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 48 005 человек. В Подольске выявили шесть новых случаев заражения. Всего в округе 3 883 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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7 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Москве за несоблюдение мер по борьбе с Covid‑19 закрыли десять ресторанов. Более тысячи предприятий привлекли к административной ответственности.

- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.