РИАМО - 7 авг. В столице за семь месяцев 2020 года ввели 14 километров линий метро и шесть станций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эксплуатацию ввели станции метро «Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная» и «Лефортово».

«До конца года планируем построить еще 10 километров линий, одно депо и три станции: «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская» и «Электрозаводская», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр столицы поблагодарил строителей за скорость и профессиональизм. Он отметил, что новый участок Сокольнической ветки от Саларьево до Коммунарки был проложен в створе автомагистрали. Такое строительство было проведено на грани технических возможностей в кратчайшие сроки.