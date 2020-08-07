РИАМО - 7 авг. Депутаты Госдумы РФ предложили отменить транспортный налог на российские авто, оценку данной инициативе дал главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, отметив, что лучше было бы совсем отменить транспортные выплаты, сообщает Nation News.

«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнет приобретать именно российские машины. Потому что население у нас небогатое. <...> Но полностью перебросить внимание не получится. Люди с невысоким уровнем дохода уже покупают отечественные машины», – сказал Кадаков.

Он также выразил сомнение в том, что идея будет перспективной из-за цены налога, которая в Российской Федерации является весьма высокой.

«У нас принята национальная программа «Безопасные и качественные дороги», а дорожные фонды в местных бюджетах пополняются из нескольких источников, в том числе из сумм, которые поступают от транспортного налога. У нас и так проблемы с дорогами, а если мы суммы уменьшим, то будет совсем плохо. Инициатива интересная, но она не пройдет», - подытожил Кадаков.