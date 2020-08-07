РИАМО - 7 авг. За семь месяцев этого года удалось решить вопрос и восстановить в правах почти 900 обманутых дольщиков, а также достроить ряд проблемных жилых объектов в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала 2020 года в Москве восстановлены права 888 обманутых дольщиков. За этот же период были введены в эксплуатацию шесть проблемных домов, в том числе пять корпусов в ЖК «Спортивный квартал» и долгострой в Новых Черемушках на проспекте 60-летия Октября», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что до конца этого года еще предстоит большая работы по достройке проблемных объектов. Между тем до конца года предстоит восстановить права порядка трех тысяч обманутых дольщиков.

На данный момент по всем этим объектам, которые необходимо достроить в рамках решения вопросов обманутых дольщиков, определен механизм завершения строительства.