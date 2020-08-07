РИАМО - 7 авг. За семь месяцев этого года удалось решить вопрос и восстановить в правах почти 900 обманутых дольщиков, а также достроить ряд проблемных жилых объектов в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он также добавил, что до конца этого года еще предстоит большая работы по достройке проблемных объектов. Между тем до конца года предстоит восстановить права порядка трех тысяч обманутых дольщиков.
На данный момент по всем этим объектам, которые необходимо достроить в рамках решения вопросов обманутых дольщиков, определен механизм завершения строительства.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии