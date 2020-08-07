РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В микрорайоне Климовск Подольска установили знак, указывающий вид парковки, на улице 8 Марта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию автомобилистов. В пятницу в микрорайоне Климовск были проведены работы по установке дорожных знаков, обозначающих требования к виду парковки автомобилей вдоль дома № 12 по улице 8 Марта. Taбличкa «8.6.1» указывает на то, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара», - говорится в сообщении.

Данные меры были приняты в связи с тем, что припаркованные вдоль проезжей части автомобили, заужают проезжую часть, тем самым создают препятствие проезжающим автомобилям.