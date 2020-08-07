РИАМО – 7 авг. Учитель английского языка Александр Кальмз дал советы о том, когда детям лучше всего начинать изучение иностранных языков, а также о выборе тактики во время учебы, сообщает Nation News.

«Каждый язык изучается по-разному. У каждого языка своя сложность изучения. Например, английский, немецкий и французский в изучении более легкие, чем тот же китайский. Оптимальный возраст для изучения языка – с трех лет. Тогда уже к школе можно знать язык довольно неплохо», – сказал Кальмз.

Педагог подчеркнул, что при желании овладеть иностранным языком можно за два-три года.

Он посоветовал начать изучение языка с заучивания простых слов. Сначала учить по 10-20 слов в день, а затем начинать изучение грамматических правил. Кроме того, профессионал призвал повторять уже изученное, чтобы не забывать материал.