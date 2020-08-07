Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? 10 вопросов | Пройден 7 раз 8 августа отмечается World Cat Day. Пройди тест РИАМО и узнай, разбираешься ли ты в породах и насколько ты кошатник? Начать тест

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (1/0) Из-за окраса бенгальскую кошку называют леопардовой, хотя с леопардом они не родственники. Правда, темперамент бенгала заставляет в этом усомниться. Найдите его на фото.

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (2/0) Эти кошки с огромными ушами похожи на инопланетян и на магистра Йоду из «Звездных войн». Как называется порода? Фото Александр Кожохин © РИАМО Ориенталы Кошки-грузины Эльфы Сфинксы

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (3/0) Заводчики гордятся тем, что коты этой породы могут достигать веса в 25 килограмм, как собака среднего размера. Кликните на все фото, где изображены мейн-куны.

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (4/0) Кошки породы манчкин – очень необычные. Что же в них странного? Фото © РИАМО Верно, эту породу даже называют кошками-таксами. Очень короткие лапы Нет, короткие лапки, за что их называют кошками-таксами. Слишком короткий хвост Полосатый окрас Нет, конечно! Короткие лапки, за что их называют кошками-таксами. Умение повторять слова

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (5/0) Русская голубая – одна из популярных кошек в мире. Найдите представителя породы на фото.

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (6/0) Помните кота Гарфилда из комиксов и мультфильмов? Какая порода вдохновила художника на создание образа? Фото gifer.com © Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой. Персидская кошка Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой. Сиамская кошка Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой. Беспородная кошка Верно! Именно кошка-экзот с «кукольной» мордой стала прототипом мультяшного кота Гарфилда. Экзотическая кошка (экзот)

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (7/0) Порода эльф – одна из самых молодых и необычных, ее вывели только в 2006 году. Главная особенность – необыкновенные изогнутые ушки. Узнаете эльфов на фото?

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (8/0) В мире существует несколько пород бесхвостых кошек. Из перечисленных только одна длиннохвостая. Какая? Фото Наталья Селиверстова © РИА Новости Точно! Американский керл Нет. Эта кошка, похожая на рысь, имеет короткий хвост. Пиксибоб Нет. Курильские бобтейлы – тоже короткохвостая порода. Бобтейл Нет. Эти кошки вообще не имеют хвоста, за что их называют «пуфиками»! Мэнкс

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (9/0) Кошку породы каракет из-за кисточек на ушах можно спутать с настоящей рысью. Сможете найти ее на фото?

Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (10/0) Беспородные кошки – такие же любимцы, как и их породистые собратья. Попробуйте найти среди «барсиков» породистую кошку!

Кошатник поневоле Да, о семействе кошачьих вы кое-то знаете. Наверное, дети или кто-то из домашних приносил котенка с улицы, которого пришлось приютить по доброте душевной. Возможно, вы и сами это делали. Но все же самым милым котикам на свете вы предпочтете чистый пол без шерсти и диван без зацепок. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Собачник По статистике, кошки живут у четырех из пяти людей на Земле и считаются самыми популярными домашними питомцами. Но точно не у вас. Кошками вы совсем не интересуетесь и даже их побаиваетесь. Возможно, вы собачник или у вас никогда не было домашних питомцев. А тест вы прошли только ради того, чтобы лишний раз в этом убедиться. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Настоящий кошатник Кошки – это ваша стихия и беззаветная любовь с детства! Смешные ролики про котиков и подборки кото-фото вызывают у вас восторг, как у ребенка. Признавайтесь, сколько у вас кошек – не одна и не две? И наверняка тайно мечтаете об очередном пушистом (или бесшерстном) питомце. Вас совершенно не смущает образ одиночки с 15 котами в старости, ведь кошки – это целый мир! Фото gifer.com © Поделиться результатом

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