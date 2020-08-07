Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот?
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8 августа отмечается World Cat Day. Пройди тест РИАМО и узнай, разбираешься ли ты в породах и насколько ты кошатник?
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (1/0)
Из-за окраса бенгальскую кошку называют леопардовой, хотя с леопардом они не родственники. Правда, темперамент бенгала заставляет в этом усомниться. Найдите его на фото.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (2/0)
Эти кошки с огромными ушами похожи на инопланетян и на магистра Йоду из «Звездных войн». Как называется порода?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Ориенталы
Кошки-грузины
Эльфы
Сфинксы
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (3/0)
Заводчики гордятся тем, что коты этой породы могут достигать веса в 25 килограмм, как собака среднего размера. Кликните на все фото, где изображены мейн-куны.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (4/0)
Кошки породы манчкин – очень необычные. Что же в них странного?
Фото © РИАМО
Очень короткие лапы
Верно, эту породу даже называют кошками-таксами.
Слишком короткий хвост
Нет, короткие лапки, за что их называют кошками-таксами.
Полосатый окрас
Умение повторять слова
Нет, конечно! Короткие лапки, за что их называют кошками-таксами.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (5/0)
Русская голубая – одна из популярных кошек в мире. Найдите представителя породы на фото.
Нет! Это же британец.
Верно!
Да ну, это сфинкс.
Нет, это шотландская вислоухая.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (6/0)
Помните кота Гарфилда из комиксов и мультфильмов? Какая порода вдохновила художника на создание образа?
Персидская кошка
Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой.
Сиамская кошка
Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой.
Беспородная кошка
Нет, прототипом Гарфилда стала экзотическая кошка с необычной «кукольной» мордой.
Экзотическая кошка (экзот)
Верно! Именно кошка-экзот с «кукольной» мордой стала прототипом мультяшного кота Гарфилда.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (7/0)
Порода эльф – одна из самых молодых и необычных, ее вывели только в 2006 году. Главная особенность – необыкновенные изогнутые ушки. Узнаете эльфов на фото?
Это же красавец мейнкун!
Это американская короткошерстная.
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (8/0)
В мире существует несколько пород бесхвостых кошек. Из перечисленных только одна длиннохвостая. Какая?
Фото Наталья Селиверстова © РИА Новости
Американский керл
Точно!
Пиксибоб
Нет. Эта кошка, похожая на рысь, имеет короткий хвост.
Бобтейл
Нет. Курильские бобтейлы – тоже короткохвостая порода.
Мэнкс
Нет. Эти кошки вообще не имеют хвоста, за что их называют «пуфиками»!
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (9/0)
Кошку породы каракет из-за кисточек на ушах можно спутать с настоящей рысью. Сможете найти ее на фото?
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (10/0)
Беспородные кошки – такие же любимцы, как и их породистые собратья. Попробуйте найти среди «барсиков» породистую кошку!
Кошатник поневоле
Да, о семействе кошачьих вы кое-то знаете. Наверное, дети или кто-то из домашних приносил котенка с улицы, которого пришлось приютить по доброте душевной. Возможно, вы и сами это делали. Но все же самым милым котикам на свете вы предпочтете чистый пол без шерсти и диван без зацепок.
Собачник
По статистике, кошки живут у четырех из пяти людей на Земле и считаются самыми популярными домашними питомцами. Но точно не у вас. Кошками вы совсем не интересуетесь и даже их побаиваетесь. Возможно, вы собачник или у вас никогда не было домашних питомцев. А тест вы прошли только ради того, чтобы лишний раз в этом убедиться.
Настоящий кошатник
Кошки – это ваша стихия и беззаветная любовь с детства! Смешные ролики про котиков и подборки кото-фото вызывают у вас восторг, как у ребенка. Признавайтесь, сколько у вас кошек – не одна и не две? И наверняка тайно мечтаете об очередном пушистом (или бесшерстном) питомце. Вас совершенно не смущает образ одиночки с 15 котами в старости, ведь кошки – это целый мир!
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