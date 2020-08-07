РИАМО - 7 авг. Сотрудники министерства транспорта РФ изучают возможность изменения порога максимальной скорости на бесплатных автодорогах России, сообщает РИА Новости.
Министр транспорта Евгений Дитрих упомянул прекрасные дороги на территории регионов, имея в виду трассы первой (1А), а также второй (1Б) технических категорий.
«Эти дороги по показателям ширины полосы, <...> радиуса поворота, <...> по техническим параметрам <...> подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. <...> Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», – сказал Дитрих.
При этом он не сообщил, когда может быть принято окончательное решение об увеличении скоростного режима.
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