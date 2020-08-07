«Эти дороги по показателям ширины полосы, <...> радиуса поворота, <...> по техническим параметрам <...> подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. <...> Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости», – сказал Дитрих.