РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Завод «ЗиО-Подольск» изготовит оборудование для опытно-демонстрационного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» и АО «Сибирский химический комбинат» подписали договор в рамках реализации проекта «Прорыв». Документ предусматривает разработку рабочей конструкторской документации, изготовление, поставку и шефмонтаж парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем для опытно-демонстрационного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300», - говорится в сообщении.

Парогенератор является одним из самых ответственных теплообменных аппаратов в составе АЭС. Эскизный проект был создан специалистами «ЗиО-Подольск» еще в 2010 году, после чего последовали работы над техническим проектом. В составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» будут работать восемь парогенераторов массой 72 тонны каждый.

«В рамках проекта мы являемся разработчиком технического проекта и изготовителем уникального оборудования для реакторной установки со свинцовым теплоносителем, аналогов которого нет в стране и в мире», – пояснил заместитель главного конструктора ДО АМ ПАО «ЗиО-Подольск» Никита Кисляков.