РИАМО - 7 авг. Вечером в пятницу столичные дороги могут оказаться загруженными на семь баллов, на некоторых из них возникнут трудности из-за дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Предполагается, что это связано с массовым отъездом москвичей на дачи.

«Выбирайте пути объезда или подождите до позднего вечера, выехать из центра будет легче», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на Третьем транспортном кольце и внешней стороне Шереметьевского тоннеля, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту и на 8-м километре МКАД при движении в обе стороны.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект от Химок, а также Рязанский проспект и Кутузовский проспект.