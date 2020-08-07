РИАМО - 7 авг. Клиенты Многофункционального центра в подмосковном Реутове первыми в Московской области получили возможность оплачивать пошлины по государственным услугам безналичным способом в режиме одного окна, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«7 августа в МФЦ Реутова стартовал проект Сбербанка – «Мои платежи». Суть проекта заключается в организации приема безналичных платежей в окнах МФЦ. При обращении в центр за получением государственной услуги клиенты одновременно с этим могут произвести оплату. Для этого достаточно иметь любую банковскую карту. Оплата проходит через банковский терминал – как в любой торгово-сервисной точке при совершении покупки», – говорится в сообщении.

Проект «Мои платежи» – это процесс, который включает в себя не только установку POS-терминалов для безналичной оплаты услуг, но и специальное меню для идентификации клиента, платежа и передачу данных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

«Мы стремимся максимально упростить получение государственных и муниципальных услуг для наших жителей и сделать этот процесс еще доступнее и комфортнее. Внедрение системы безналичных платежей в Многофункциональном центре Реутова – это, прежде всего, удобство и экономия времени клиентов. Теперь жители могут оплачивать госпошлины непосредственно в окнах МФЦ картой любого банка. Нововведение коснется и работы сотрудников центра: теперь специалисты МФЦ смогут проводить платежные операции в едином интерфейсе», – сказал Каторов.

Он также отметил, что введение такого подхода к обслуживанию посетителей существенно сократит время получения услуг и повысит их качество.

«Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг. Теперь оплатить все необходимые пошлины можно прямо в процессе обслуживания у специалиста МФЦ. Это делает процесс получения государственных и муниципальных услуг более удобным, простым и быстрым», - отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО «Сбербанк» Александр Чепцов.

Совершить платеж можно с помощью банковской карты или смартфона, в том числе с использованием бесконтактных технологий в одно касание к терминалу. При этом комиссия взимается только по платежам, которые предусмотрены законодательством.

«Реализация данного проекта – это еще один шаг к повышению доступности получения госуслуг и необходимых документов. Ранее посетителям необходимо было предъявлять заранее оплаченные квитанции. Это создавало неудобства и требовало дополнительных усилий – нужно было искать терминал для оплаты, разбираться в реквизитах и назначении платежа, вводить данные. Сейчас такие платежи можно совершать прямо в окне приема документов МФЦ. При такой оплате заявитель не только экономит свое время, но и избегает ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов или заполнении квитанций», – уточнила заместитель главы администрации Реутова Анастасия Гайлиш.

Реутов стал первым муниципалитетом Подмосковья, где реализовали данный проект.