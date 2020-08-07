РИАМО - 7 авг. Количество очагов дорожно-транспортных происшествий сократили в Московской области до 13, специалисты не дожидаются образования очага аварийности - маркером к осуществлению оперативных действий становятся две аварии, происходящие в одном месте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В 2017 году на территории Московской области зарегистрировано 173 очага аварийности, в 2019 году количество мест концентрации ДТП сократилось на 54 и составило 119. Сегодня по итогам первого полугодия таких мест в регионе всего 13», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

Он добавил, что специалисты не дожидаются образования очага аварийности. Маркером к осуществлению оперативных действий становятся две аварии, происходящие в одном месте.

По словам Королева, Подмосковье постепенно поднимается в рейтинге самых безопасных регионов. На данный момент область находится на 21 месте. Такого результата помогают достигать оперативные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.