РИАМО – 7 авг. Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», - отметил Альтштейн.

Регистрация вакцины запланирована на 12 августа. Сначала вакцинировать будут врачей и пенсионеров.

Массовая вакцинация ожидается в октябре, она будет бесплатной.

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Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

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- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.