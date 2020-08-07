РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. Госавтоинспекторы Подольска рассказали посетителям подразделения ОГИБДД об ответственности за вождение в пьяном виде, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках регионального социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск провели информационно-пропагандистские мероприятия с посетителями экзаменационно-регистрационных подразделений.

«Автоинспекторы рассказали о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, и напомнили, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет», - говорится в сообщении.

Всем посетителям подразделения ОГИБДД организаторы вручили тематические листовки.