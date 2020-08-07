РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 авг. Порядка 1 тысячи гостей и участников ожидают на областном Дне физкультурника, который состоится на нескольких площадках в подмосковном Красногорске 8 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«8 августа на стадионе «Зоркий» и «Красногорск-Арене имени Петрова» состоится физкультурно-спортивный праздник в честь Дня физкультурника. В нем примут участие свыше 1 тысячи красногорцев и гостей округа. Центральным событием празднования станет подведение итогов и награждение победительниц и финалисток областного конкурса «Мисс «Живу Спортом 2020», - говорится в сообщении.

Кроме того, зрители увидят региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6, региональный этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и массовые соревнования по стритболу (уличному баскетболу) на Кубок Давида Берлина (отборочный этап и финальные соревнования).

С 10:00 будут открыты развлекательные и спортивные площадки: теннис, волейбол, бадминтон. Для любителей интеллектуального спорта: шахматы и киберфутбол. Для тех, кто увлекается уличным спортом, будет работать мобильный скейт-парк, площадки по стритболу и панна-футболу.

Любителей зимних видов спорта в «Красногорск-Арене имени Петрова» порадует массовое катание с энергичной музыкой. Для подготовленных красногорцев – станция сдачи нормативов ГТО. Самых юных гостей мероприятия будет ждать детская зона. Также для всех желающих будет открыт фудкорт.

«Приходите на наш праздник всей семьей! Проведите день активно!» - заключается в материале.