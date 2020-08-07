РИАМО - 7 авг. Самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Ставрополя в Москву, в пятницу вечером подал сигнал тревоги и стал снижаться, но позже благополучно приземлился в Шереметьеве, сообщает ТАСС.

Он снизился до высоты три тысячи метров.

«Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность», — сказал источник агентства в авиационных службах.

Посадка самолета ожидалась в 16:49 в Шереметьеве, но самолет сел в 16:51.